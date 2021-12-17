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Son dakika haber: Domaniç'te uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber: Domaniç'te uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde A.K. isimli şahsın Bursa'dan satmak amacıyla Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan içerisinde A.K. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 50 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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