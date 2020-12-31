Dolunay ve balonlar Kapadokya'da görsel şölen sundu
31.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:34
Yılın son gününde dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Yılın son gününde dolunay, Kapadokya semalarındaki sıcak hava balonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam saatlerinde beliren dolunay, sabahın ilk ışıklarına kadar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri aydınlattı.
Göreme beldesinden sabah saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının dolunayın önünden geçişi fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan