Son dakika haber | Diyarbakır'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 2 yaralı Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Güçlü ile Serin mahallerinde oturan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde tedbir aldı.

Kaynak: AA