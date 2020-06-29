Son dakika haber... Denizli'de 1 haftada 2'si ölümlü 91 trafik kazası meydana geldi Bir son dakika haberine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 2'si ölümlü, 40'ı yaralanmalı olmak üzere 91 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 2'si ölümlü, 40'ı yaralanmalı olmak üzere 91 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 807 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 116 tanesi hakkında işlem yapıldığı ifade edildi. Kent genelinde toplamda 91 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 40'ı yaralanmalı, 49'unun ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA