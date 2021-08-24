Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar...
Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlerimizi artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar... - Haberler
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