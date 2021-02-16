Son dakika haber | Çin'de yolcu teknesi baraj gölünde alabora oldu: 5 ölü
16.02.2021 20:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:36
Son dakika haberler: Çin'in Haynan eyaletinde bir baraj gölünde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Haynan eyaletinde bir baraj gölünde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
China News Service'in haberine göre, eyaletin Baoting Li ve Miao Özerk ilçesinde bir baraj gölünde dün yolcu teknesi alabora oldu.
Teknedeki 17 kişiden 12'si kurtul, 5 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Yetkililer teknede kapasitesinden fazla yolcu bulunduğu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı