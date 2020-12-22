Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Elinde bilgi, belge olan varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz"
22.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:04
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)
Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."
Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Elinde bilgi, belge olan varsa, gözden kaçan bir şey varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu