Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Elinde bilgi, belge olan varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor."

Çelik: "(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Elinde bilgi, belge olan varsa, gözden kaçan bir şey varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu