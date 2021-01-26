Son dakika haber: Çayırhan Mahallesi'ne yöresel ürün tanıtım ve satış stantları kuruldu
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Son dakika haber: Çayırhan Mahallesi'ne yöresel ürün tanıtım ve satış stantları kuruldu

26.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:12
Son dakika haber: Çayırhan Mahallesi'ne yöresel ürün tanıtım ve satış stantları kuruldu

Son dakika haberleri... Nallıhan Belediyesinin girişimleriyle, Çayırhan Mahallesi'ne yöresel ürünler satış ve tanıtım stant çadırları kuruldu.

Nallıhan Belediyesinin girişimleriyle, Çayırhan Mahallesi'ne yöresel ürünler satış ve tanıtım stant çadırları kuruldu.

Türkiye'nin farklı il ve ilçesinden gelen, yöresel ürün imalat ve tanıtımcıları, 3 gün açık kalacak stantlarda yerini aldı.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, tanıtım stantlarına değişik il ve ilçelerden katılımlar olduğunu ve katılımcıların böylece yöresine ait ürünleri burada sergileyerek tanıtma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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