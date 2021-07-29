Son dakika haber! Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber! Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayramdere Mahallesi Yeniköy Caddesi'nde seyreden Yasin Döndü (23) idaresindeki 16 HDD 52 plakalı otomobil takla attı.

112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen sürücü Döndü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Döndü'nün cesedi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
Genç kızdan ürküten iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklama Açıklaması
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Derya Uluğ Sezen Aksu Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Roger Schmidt Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:37:41. #1.14#

title