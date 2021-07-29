Son dakika haber! Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bayramdere Mahallesi Yeniköy Caddesi'nde seyreden Yasin Döndü (23) idaresindeki 16 HDD 52 plakalı otomobil takla attı.
112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen sürücü Döndü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Döndü'nün cesedi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan