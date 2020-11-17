Son dakika haber: Bitcoin 17,000 doların üzerine yükseldi
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Son dakika haber: Bitcoin 17,000 doların üzerine yükseldi

17.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:45
Son dakika haber: Bitcoin 17,000 doların üzerine yükseldi

Son dakika haberine göre Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin Kanada hükümetinden ön onay almalarının ardından hızlı bir yükselişle 17,000 doların üzerine yükseldi.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin Kanada hükümetinden ön onay almalarının ardından hızlı bir yükselişle 17,000 doların üzerine yükseldi.

Buna göre, dijital varlıklar yönetim şirketi Galaxy Digital ve yönetim şirketi Global Asset, Kanada piyasa düzenleyici kurumlarına sundukları faaliyet prospektöslerine onay aldılar.

Analistler, Bitcoin özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çekiyor. Saklama şirketi Anchorage, Salı günü ABD banka düzenleyicisi kurumundan (Office of the Comptroller of the Currency - OCC) tüzük onayı istedi.

Kanada'daki gelişmelerle son 24 saatte yüzde 4.65 artışla 17,021 dolara kadar yükselen Bitcoin'in haftalık kazancı yüzde 10.76'yı, son iki aylık tırmanışı da yüzde 73'ü buldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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