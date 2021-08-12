Son dakika haber: Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer Köyü görüntülendi

Son dakika haberlerine göre Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer Köyü görüntülendi Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Bartın'da selin en çok etkilediği Zafer Köyü görüntülendi

BARTIN - Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bartın-Karabük karayolunun yeniden ulaşıma açılması için bölgede iş makineleri çalışıyor.

Kentte meydana gelen ve metrekareye 318 kilogram yağış bırakan aşırı yağışlar sonrası yaralar sarılıyor. Sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Selin ardından elektriğin verilemediği köyde Başkent EDAŞ ekipleri yıkılan direkleri onarırken bir taraftan da enerji nakil hatlarını tamir ediyor.

Vatandaşların ekiplere yardım ettiği bölgeye çok sayıda su ihtiyacının karşılanabilmesi için su tankeri gönderildi. İtfaiye araçları ve tankerlerle köy meydanı yıkanarak çamurlardan arındırılıyor.

Sel sularının toprak ve kaya parçalarını köy meydanına kadar taşıması üzerine bölgeye çok sayıda kepçe ve kamyon gönderildi. Köy camisi ve Kur'an Kursu da selden etkilenen binalar arasında yer aldı.

Öte yandan Zafer köyündeki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Diğer yandan Bartın-Karabük yolundaki heyelanda çalışmalar sürüyor. Yolun bir bölümünün çökmesiyle birlikte ulaşım; açılan servis yolundan sağlanıyor. Akörensöküler köyünde sel sularına kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı