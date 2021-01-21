Son dakika haber: Bağdat'taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bağdat'taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı

21.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 23:46
Son dakika haber: Bağdat'taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısının ardından askeri ve güvenlik kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısının ardından askeri ve güvenlik kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.

Irak resmi ajansının haberine göre, saldırı sonrası açıklamalarında güvenlik zafiyetine işaret eden Başbakan Mustafa el-Kazımi, Bağdat'ın güvenliğinden sorumlu Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Muhammedavi'yi görevden alındı.

Savunma Bakanlığına çekilen Muhammedavi'nin yerine General Ahmed Selim getirildi.

Bağdat Operasyonlar Komutanlığında görevden uzaklaştırılan bir başka yetkili ise istihbarat ve güvenlik işlerinden sorumlu General Basim Velid oldu.

Başbakan Kazımi, İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat'ın yerine de Raid Şakir Cevdet'i atadı.

İstihbarat İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı Vekilliğine ise Ahmed Abu Reğif getirildi.

32 ölü, 110 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat uzun bir aradan sonra bugün yine terör saldırısıyla sarsıldı.

Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde düzenlenen iki intihar saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Başbakan Kazımi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa izin verilmeyeceğini belirtmiş ve yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması talimatı vermişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bağdat'taki saldırı sonrası askeri ve güvenlik bürokrasisinde üst düzey isimler görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 23:49:20. #1.14#
title