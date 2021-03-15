Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi
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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

15.03.2021 09:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:41

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 22 kilo 112 gram bonzai ele geçirildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 22 kilo 112 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Bağcılar'da 3 kişinin madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin Bahçelievler'de kaldıklarını belirleyen emniyet ekipleri, önceki gün ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında İ.T. (34) ve S.K. (24) isimli erkek şahıslar ile H.Ç. (25)adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 22 kilo 112 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu, 3 tabanca, 57 fişek, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 vakum makinesi, hassas teraziler ile 8 aseton ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ç. isimli kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, İ.T. ve S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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