Son dakika haber! Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a ilişkin artan endişelere rağmen, günü yükselişle tamamladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) özel oturumunun açılışında, Omicron varyantına ilişkin olarak, "Yüksek oranda mutasyona uğramış Omicron varyantının ortaya çıkması, durumumuzun ne kadar tehlikede ve riskli olduğunun altını çiziyor." ifadesini kullandı.

Avrupa borsaları, Kovid-19'un varyantı Omicron'a ilişkin artan endişelere rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 467,66 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 artarak 7.340,15 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 15.276,54 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54'lük artışla 6.776,25 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83'lük yükselişle 26.068,26 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,52'lik düşüşle 1,126 seviyelerinden işlem gördü.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

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