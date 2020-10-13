Son dakika haber: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

13.10.2020 07:30 | Son Güncelleme: 13.10.2020 07:34
Son dakika haber: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 85 bin 373'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 85 bin 373'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 109 bin 894'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 175 bin 880'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 504 BİN 281

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 28 bin 816'ya yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 504 bin 281'e çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 405 bin 437 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 912 olarak raporlandı.

BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 379 BİN 738

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 379 bin 738'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 555 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 339 BİN 267

Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 68 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 339 bin 615 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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