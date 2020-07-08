Son dakika haber... Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak Son dakika güncel haberi: Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacakTürk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamladığı için 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen F4 E Phantom savaş uçağı, 8 teknik personel tarafından 7 günde ayağa kaldırılacak.

Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak

Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamladığı için 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen F4 E Phantom savaş uçağı, 8 teknik personel tarafından 7 günde ayağa kaldırılacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca çeşitli operasyonlarda faal olarak görev alan F4 E Phantom savaş uçağı, uçuş saatini tamamlayınca Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun Savaşçılar' parkına çekildi. Daha önceden bir yolcu uçağını tüm parçalarıyla Antalya'ya getirmeyi başaran Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, savaş uçağına da talip oldu. Türk Hava Kuvvetleri ile 3 yıllık yazışmaların sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da desteğiyle 52 yaşındaki savaş uçağının eğitim için kullanılmasına izin verildi.

8 KİŞİ 7 GÜNDE AYAĞA KALDIRACAK

Haldun Çevik ve beraberindeki teknik heyet, geçen pazartesi Eskişehir'e giderek uçağı parçalarına ayırdıktan sonra 3 TIR'la yola çıkarak 6 saatlik yolculuğun ardından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek tematik okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirdi. Burada okulun bahçesine indirilen savaş uçağının sol kapı üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu, uçağın baş kısmında ise ağzı açık dişleri görünen çatık kaşlı kurt figürünün yer aldığı dikkati çekti. İç aksamından iniş takımlarına kadar tüm parçaları eksiksiz bir şekilde okula getirilen uçağın montajı, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 8 kişilik uçak bakım ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Önce uçağın kanatları, ardından kuyruk ve baş kısmı montajlandıktan sonra uçak 7 gün sonra bahçede iniş takımları üzerine durabilecek. Yolcu uçağının ardından bahçesinde bir de savaş uçağı bulunduran lisede, bundan sonra savaş uçağında da dersler işlenebilecek. Öğrenciler, yeni dönemde eğitimleri birebir alacağı savaş uçağının adını ise yine kendileri belirleyecek. Dersler başladığında düzenlenecek anket sonrası, 'Cevheri', 'Hazerfen Ahmed Çelebi', 'Vecihi Hürkuş', 'Nuri Demirağ', 'Bedriye Tahir Gökmen', 'Sabiha Gökçen' adlarından biri uçağa verilecek.

Kaynak: DHA