Son dakika haber... Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak

Son dakika güncel haberi: Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacakTürk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamladığı için 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen F4 E Phantom savaş uçağı, 8 teknik personel tarafından 7 günde ayağa kaldırılacak.

08.07.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:21

Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak

Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl operasyonlarda görev aldıktan sonra uçuş saatini tamamladığı için 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen F4 E Phantom savaş uçağı, 8 teknik personel tarafından 7 günde ayağa kaldırılacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nde 30 yıl boyunca çeşitli operasyonlarda faal olarak görev alan F4 E Phantom savaş uçağı, uçuş saatini tamamlayınca Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun Savaşçılar' parkına çekildi. Daha önceden bir yolcu uçağını tüm parçalarıyla Antalya'ya getirmeyi başaran Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, savaş uçağına da talip oldu. Türk Hava Kuvvetleri ile 3 yıllık yazışmaların sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da desteğiyle 52 yaşındaki savaş uçağının eğitim için kullanılmasına izin verildi.

8 KİŞİ 7 GÜNDE AYAĞA KALDIRACAK

Haldun Çevik ve beraberindeki teknik heyet, geçen pazartesi Eskişehir'e giderek uçağı parçalarına ayırdıktan sonra 3 TIR'la yola çıkarak 6 saatlik yolculuğun ardından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek tematik okulu Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirdi. Burada okulun bahçesine indirilen savaş uçağının sol kapı üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının olduğu, uçağın baş kısmında ise ağzı açık dişleri görünen çatık kaşlı kurt figürünün yer aldığı dikkati çekti. İç aksamından iniş takımlarına kadar tüm parçaları eksiksiz bir şekilde okula getirilen uçağın montajı, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 8 kişilik uçak bakım ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Önce uçağın kanatları, ardından kuyruk ve baş kısmı montajlandıktan sonra uçak 7 gün sonra bahçede iniş takımları üzerine durabilecek. Yolcu uçağının ardından bahçesinde bir de savaş uçağı bulunduran lisede, bundan sonra savaş uçağında da dersler işlenebilecek. Öğrenciler, yeni dönemde eğitimleri birebir alacağı savaş uçağının adını ise yine kendileri belirleyecek. Dersler başladığında düzenlenecek anket sonrası, 'Cevheri', 'Hazerfen Ahmed Çelebi', 'Vecihi Hürkuş', 'Nuri Demirağ', 'Bedriye Tahir Gökmen', 'Sabiha Gökçen' adlarından biri uçağa verilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı Güncel
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Dev kulüpler, koronavirüs nedeniyle maç günü gelirlerinde büyük kayıp yaşayacak
Dev kulüpler, koronavirüs nedeniyle maç günü gelirlerinde büyük kayıp yaşayacak
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Bülent Turan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Falcao Podolski İrfan Buz Cüneyt Çakır Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne İzmir Çocuk Asker
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Antalya'nın 'Yorgun Savaşçısı' 7 günde ayağa kaldırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:35:21. #1.14#
title