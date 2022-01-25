Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı sonrasında Gökçebel mevkiinde mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı sonrasında Gökçebel mevkiinde mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle Antalya Valiliği bünyesinde oluşturulan İl Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda; Akseki ilçesi, D-695 Karayolu Gökçebel mevkiinde bugün yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan karayolunda yolda kalan vatandaşların yardımına Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı yetişti. Jandarma ekipleri tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle Gökçebel mevkiinde mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. - ANTALYA

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Antalya'da karda mahsur kalan 14 araç ve 32 vatandaş jandarma tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Antalya, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title