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Son dakika haber... Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltıANKARA'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 10 günlük çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 9 gözaltı

ANKARA'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 10 günlük çalışmada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 3- 13 Eylül 2021 tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında; Çubuk ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde H.Y. adlı kişinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Çubuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde H.Y.'nin evinde yapılan aramada 24 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede yapılan çalışmalar sonucunda B.D., S.Y., U.G., O.T. ve S.T. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 2 gram bonzai, 17 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 bin 480 TL nakit para ele geçirildi.

Ankara- Eskişehir yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta bulunan A.Y. ve M.E. adlı kişilerin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 42 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şereflikoçhisar ilçesi E- 90 yolunun 151'inci kilometresinde bulunan yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta seyahat eden Ö.C. adlı kişinin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelinin üst araması yapıldı. Aramada 3 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

4 olayda uyuşturucu maddelere el konularak gözaltına alınan toplam 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Haber :  Caner ÜNVER/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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