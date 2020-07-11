Son dakika haber | Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü tespit edildi
Son dakika haberine göre Çankırı'da ambulansa yol vermeyip trafiği tehlikeye sokan kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
11.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:54
Çankırı'da ambulansa yol vermeyip trafiği tehlikeye sokan kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamyon şoförünün tespit edildiğini, şahıs hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.
Çankırı-Kızılırmak karayolunda 9 Temmuz tarihinde ambulansın sirenle yol istemesine rağmen kamyon sürücüsü ambulansa yol vermemişti. - ÇANKIRI
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA