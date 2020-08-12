Son dakika haber... Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar...
Son dakika habere göre Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az.
12.08.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:28
Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az.
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Kaynak: AA