Son dakika haber... Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar... Son dakika habere göre Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az.

Albayrak: (Kur gelişmeleri) Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az. Kaynak: AA