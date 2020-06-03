Son dakika haber: Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Son dakika haberleri... Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Son dakika haber: Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
03.06.2020 03:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:43

Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra etkili olan dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşama doğru etkisini artıran dolu yağışı tarım arazilerinde zarara neden oldu. Dolu yağışı sonrası ekili tarım arazisi adeta beyaza bürünürken, dolu tarlalarda ekili ürünlere zarar verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şiddetli yağışın tarlalara düşmesi çiftçileri de zor durumda bıraktı. Ekili tüm ürünler zarar görürken, bölgede neredeyse mahsulün tükenmesine neden oldu.

Çiftçi Ahmet Görür (50), "Her şey Allah'tan gelir, belki de nasibimiz budur ama bu sene hava şartları üreticiyi bitirdi. Gerçekten çok zor dönemlerden geçiyoruz. Önce soğuklar geldi, bir kısım mahsule don vurdu şimdi de ürünlerimizi dolu vurdu. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Yetkililerden bu ülkenin bel kemiği olan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve destek çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Haber
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Haber
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Haber
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Garajdan çaldığı matkabı internette satmaya çalışan hırsız yakalandı
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
İstanbul Müftüsü: Yaz Kur'an kursları mutlaka olacaktır
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Böyle annelik olmaz olsun! 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sarıp sokağa bıraktı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Sağlık çalışanlarının korunması için 'kendini temizleyen' maske geliştirildi
Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akbağ Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Aksaray'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 03:46:59. #1.15#
title