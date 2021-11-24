Son dakika haber | Adliyeden çıkıp rastgele ateş açtı, gözaltına alındı

ERZURUM (DHA) - ERZURUM Adliye Sarayı'nda katıldığı duruşmadan çıktıktan sonra tabancayla etrafa rastgele ateş eden Yusuf G. (33), polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Erzurum Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Adliye binasında duruşmaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf G., tabancayla çevreye rastgele ateş ederek yürümeye başladı. Polis ekipleri, hükümet konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin de bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf G.'yi belediye binası önünde yakaladı. Yusuf G., sorgulanmak üzere ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.