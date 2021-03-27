Adalet Bakanlığı, arabuluculuk kurallarına ilişkin Türkiye'nin görüşlerini UNCITRAL'e iletti
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Adalet Bakanlığı, arabuluculuk kurallarına ilişkin Türkiye'nin görüşlerini UNCITRAL'e iletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adalet Bakanlığı, arabuluculuk kurallarına ilişkin Türkiye'nin görüşlerini UNCITRAL'e iletti

Adalet Bakanlığı, Bırleşmış Mılletler Uluslararası Tıcaret Hukuku Komısyonu (UNCITRAL) çalışma gurubu tarafından güncellenen arabuluculuk kurallarına ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin iletildiğini bildirildi.

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Adalet Bakanlığı, Bırleşmış Mılletler Uluslararası Tıcaret Hukuku Komısyonu (UNCITRAL) çalışma gurubu tarafından güncellenen arabuluculuk kurallarına ilişkin Türkiye'nin görüşlerinin iletildiğini bildirildi.

Yapılan oturumda UNCITRAL Arabuluculuk kuralları kapsamında, arabuluculuk sürecinde tarafların çözüme ulaşma noktasında sıkıntı yaşamaları halinde arabulucu tarafından teklif edilecek son bir çözüm önerisinin uyuşmazlıkların çözümüne katkı sunacağı ve arabuluculuk sürecinin anlaşmama ile sonuçlanması durumunda arabulucu veya taraflarca yapılacak deklarasyonun yazılı olması gerektiği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UNCITRAL tarafından hali hazırda güncellenmekte olan arabuluculuk kurallarına ilişkin ülkemiz görüşleri UNCITRAL 2. Çalışma Grubunun 22-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 73. oturumunda sözlü olarak dile getirilmiştir. Söz konusu sunumda ülkemizin arabuluculuk kapsamında kaydettiği gelişmelerden ve özellikle Singapur Konvansiyonunun iç hukuk onay sürecinden bahsedilmiş olup; 2013 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon uyuşmazlıkta arabuluculuğun uygulandığı ve bu uyuşmazlıkların yüzde 70'inin tarafların anlaşmasıyla sonuçlandığı belirtilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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