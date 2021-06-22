Son dakika haber... ABD merkezli insan hakları örgütünden, BAE'li muhalifin ölümünün soruşturulması çağrısı
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Son dakika haber... ABD merkezli insan hakları örgütünden, BAE'li muhalifin ölümünün soruşturulması çağrısı

Son dakika haber... ABD merkezli insan hakları örgütünden, BAE'li muhalifin ölümünün soruşturulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ABD merkezli insanları hakları örgütü, Birleşik Arap Emirlikli (BAE) insan hakları savunucusu muhalif Ala es-Sıddık'ın (33) Londra'daki ölümünün soruşturulması çağrısında bulundu.

ABD merkezli insanları hakları örgütü, Birleşik Arap Emirlikli (BAE) insan hakları savunucusu muhalif Ala es-Sıddık'ın (33) Londra'daki ölümünün soruşturulması çağrısında bulundu.

"Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi" (Democracy for the Arab World Now-DAWN) konuya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Körfez ülkelerinin önde gelen düşünce kuruluşlarından ALQST İnsan Hakları Örgütünün Direktörü Sıddık'ın Londra'da "trafik kazası" sonucu hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü ifade edildi.

Örgüt açıklamasında, İngiltere polisinin, BAE, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in İngiltere ve dünyadaki aktivistleri "şiddetle hedef aldığı" gerçeği ışığında, genç kadının ölümünde herhangi bir yasa dışı eylem bulunup bulunmadığından emin olması gerektiğini aktardı.

ALQST İnsan Hakları Örgütünden yapılan açıklamada ise örgütün yönetici direktörü Sıddık'ın 19 Haziran'da "trafik kazası" sonucu hayatını kaybettiği, Sıddık'ın beklenmedik ölümünden derin üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Olayın polis ve yetkili makamlar nezdinde takip edildiği kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin herhangi bir suç şüphesi görülmediği, polisin de böyle gördüğü belirtildi.

Örgüt, Sıddık'ın, babasının BAE makamları tarafından 2012'den bu yana keyfi şekilde tutuklanmasının ardından insan hakları için mücadele etmek adına vatanını terk ettiğine dikkati çekti.

Sosyal medyada genç kadın için taziye mesajları paylaşıldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, insan haklarına ilişkin dosyalardaki "ihlaller" nedeniyle ülkesine yönelttiği eleştirilerle tanınan Sıddık için yüzlerce taziye mesajı yayımlandı.

İsviçre merkezli sivil toplum örgütü Uluslararası Adalet ve İnsan Hakları Merkezi, Sıddık için "cesur bir insan hakları aktivisti ve düşünce mahkumu Muhammed es-Sıddık'ın kızı" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Suudi Arabistan'da tutuklu din alimi Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde de Sıddık için "BAE'li yetenekli bir araştırmacı ve samimi bir adalet savunucusu" ifadelerini kullandı.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman ise Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıddık'ın ölümüyle birlikte BAE ve Arap dünyası, özgürlük, adalet ve insan hakları değerlerini savunan cesur sesini kaybetti." ifadelerine yer verdi.

Kerman, İngiliz yetkililerin Sıddık'ın ölümünün soruşturulması için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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