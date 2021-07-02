Son dakika haber: 28 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde bir genç yatağında ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde bir genç yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çomranlı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Emre Ateş, annesi Fatma Ateş tarafından yatakta hareketsiz olarak bulundu. Ailenin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarmadan yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emre Ateş 'in öldüğünü belirtti. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen gencin 2016 yılında Zonguldak İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Çaycuma Çomranlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Ateş'in (52) oğlu olduğu belirtildi. Emre Ateş'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı