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Son dakika haber | 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı

Son dakika haberlerine göre Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Son dakika haber | 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı
24.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:18

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ali Fuat Atik, mesajında, kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basının, etik değerlere ve hukuka uygun, doğru ve objektif, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basınımızın önemli görevler üstlendiği bir gerçektir. İlimizde görev yapan basın yayın kuruluşu ve ulusal haber ajansı çalışanlarının da toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan bir görev anlayışı içinde şehrimizin tanıtımı, halkımızın bilgilendirilip bilinçlendirilmesi ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulması noktasındaki katkıları göz ardı edilemez."

"Demokratik toplum düzeninin korunmasında en büyük güvence"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Toplumsal değerlere saygılı, doğru ve tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren basının, demokratik toplum düzeninin korunmasında da en büyük güvence olduğuna dikkati çeken Zolan, "Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkı için mesai mevhumu gözetmeksizin çalışan basın mensuplarımız, 15 Temmuz 2016 gecesi hain kalkışmada olduğu gibi pandemi sürecinde de canını hiçe sayarak görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Ben inanıyorum ki basın mensuplarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecek, aziz milletimizin sesi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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