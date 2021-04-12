Son dakika gündem: Yahyalı'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı
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Son dakika gündem: Yahyalı'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Yahyalı'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde koronavirüs vaka sayısındaki yüksek artış, ilçede yeni tedbirler alınmasına neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde koronavirüs vaka sayısındaki yüksek artış, ilçede yeni tedbirler alınmasına neden oldu.

Yahyalı İlçe Hıfzıssıhha bugün yaptığı toplantı da ilçede uygulanacak 13 maddeden oluşan yeni tedbirler aldı. Yahyalı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin tamamında Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur davetleri yasaklanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımız için camilerimizden yapılan salalar artık yapılmayacaktır. İlçemizin tüm mahalle ve camilerinden sala verilmeyecek belediyemizden de cenaze ilanı yapılmayacaktır. Vefat eden vatandaşlarımızın cenaze namazları kendi mahalle camiinde 30 kişi ile sınırlı olacak şekilde kılınacak olup Merkez Ulu Camii'nde cenaze namazı kılınması yasaklanmıştır. Halk Sağlığını tehdit edecek şekilde, toplu olarak evlerde bir araya gelip mantı ve yaprak sarmak, yufka ekmek yapmak, komşu oturması gibi toplu faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır. Ramazan ayı boyunca camilerimizde teravih namazı kılınması yasaklanmıştır. Vatandaşlarımız isterlerse Yatsı namazlarını camide kılıp teravih namazlarını evlerinde kılacaktır. Kına, Nişan gibi toplu faaliyetler ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın yaylarda, bahçelerde ve bu tip yerlerde piknik yapması, toplu faaliyetler gerçekleştirmesi yasaklanmıştır. Minibüs ve otobüslerin denetimleri sıkılaştırılacak, bu araçlardaki yolcu sayısı belirlenen kurallar çerçevesinde olacaktır. Ayakta yolcu alınmayacaktır. Tarım işçilerimizi ve elma işçilerimizi taşıyan minibüs sayıları, servisleri artırılacak gerekli denetimler yapılacaktır. İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın bilgilerini sosyal medyadan duyuran hesaplar, bu bilgileri cenaze namazı kılındıktan 1 gün sonra paylaşacaklardır. İlçemiz vatandaşlarının Mantar toplama faaliyetleri kesinlikle yasaklanmış olup uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın iftar saati öncesi marketlerde, fırınlarda, manav ve kasaplarda alışverişlerini yoğunluk oluşturmayacak şekilde gerçekleştirecektir. Kalabalık ortamlara izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza uygulanan idari para cezaları bir an önce ilgi kişiye tebliğ edilecek, bu cezaların uygulanması ve tahsil edilme süresi hızlandırılacaktır." - KAYSERİ

Son dakika gündem: Yahyalı'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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