Son dakika gündem: Rüşvet operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri... İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3'ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'deki işlemler sırasında rüşvet aldığı ve verdiği iddia edilen 3'ü tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünde görevli bazı personelin, rüşvet aldıkları kişi ve firmaların işlemlerini öne çektiği ve yasa dışı şekilde bilgi akışı sağladığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu, Sultangazi, Sarıyer ve Güngören'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 tapu müdürlüğü çalışanı 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA