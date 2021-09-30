Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek, kuru sıkı tabanca, bıçak, 10 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 210 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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