Son dakika gündem: İzmir'de otluk alandaki yangın söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
17.08.2020 07:21 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:18
İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Özbek Mahallesi'ndeki hayvan barınağı yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Kaynak: AA