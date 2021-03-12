Son dakika gündem: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram...
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Son dakika gündem: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram...

12.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:11
Son dakika gündem: Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram...

Son dakika haberler... Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ve 3,5 ton asit anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik operasyonlarda bu yıl 1 ton 380 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ve 3,5 ton asit anhidrit ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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