Son dakika gündem: Güney Sudan Dışişleri Bakanı görevden alındı
Son dakika haberleri... Güney Sudan Dışişleri Bakanı Beatrice Khamisa Wani görevden alındı.
Güney Sudan Dışişleri Bakanı Beatrice Khamisa Wani görevden alındı.
Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiiir, yayımladığı kararnameyle, Bakan Wani'yi görevden alarak yerine Mayik Ayii Deng'i getirdi.
Ülkedeki iç savaşın son bulmasının ardından Mart 2020'de göreve gelen Wani'nin görevden alınma sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş