Son dakika gündem: Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu
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Son dakika gündem: Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu

Son dakika gündem: Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi önünde ikindi namazı sonrası gerçekleştirilen programa Bodrum Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, bazı motosiklet kulübü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tepecik Cami İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından burada şehit polis için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 17 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından 4 kişi gözaltına alınmış, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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