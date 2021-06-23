Son dakika gündem: Bodrum'da şehit polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şüpheli kişileri takip eden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz için Kur'an-ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı.