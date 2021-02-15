Son dakika gündem: Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı
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Son dakika gündem: Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı

15.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:37
Son dakika gündem: Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı

Son dakika haberleri... Malatya'da merkez Battalgazi Belediyesince "Onlar Üşürse, Yürekler Üşür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet ile kırtasiye malzemesi verildi.

Malatya'da merkez Battalgazi Belediyesince "Onlar Üşürse, Yürekler Üşür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık kıyafet ile kırtasiye malzemesi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Onlar Üşürse, Yürekler Üşür" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünün güldürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Beylerbaşı, Cirikpınar, Hidayet, İskender, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Şehit Fevzi ve Taştepe mahallelerinde yaşayan 300 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Ocak ayından bu güne kadar ise proje kapsamında 5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ile kırtasiye malzemesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla sosyal yardımlara devam ettireceklerini bildirdi.

"Onlar Üşürse, Yürekler Üşür" projesiyle kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını aktaran Güder, "Yaşadığımız deprem ve yeni tip koranavirüs döneminde Hayır Çarşımız'da yaklaşık 47 bin ailemizin ihtiyacını giderdik. Yardımlarımız sadece kıyafetten ibaret değil, bir çok ihtiyaç sahibi ailemize gıda ve temizlik malzemesi yardımında da bulunuyoruz. Daha önde birçok mahallemizde bu yardımları yaptık. Bugünde 8 mahallemizde ki ihtiyaç sahibi yavrularımız, bu zorlu kış aylarında üşümesin diye Battalgazi Belediyesi olarak mont, ayakkabı, giysi ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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