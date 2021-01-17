Son dakika gündem: Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son dakika gündem: Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

17.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:32
Son dakika gündem: Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen E.K, F.D. ve F.K'yi yakaladı.

Operasyonda, 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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