Son dakika güncel: Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite adaylarını bekliyor
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Son dakika güncel: Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite adaylarını bekliyor

Son dakika güncel haberine göre Ünlü tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak tabir ettiği Aydın, tercih maratonunda olan üniversite adaylarını bekliyor.

Son dakika güncel: Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite adaylarını bekliyor
10.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:37

Ünlü tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak tabir ettiği Aydın, tercih maratonunda olan üniversite adaylarını bekliyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 21 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın, doğal güzellikleriyle de öğrencilerini bekliyor. Bozdoğan ilçesinde bulunan Arapapıştı Kanyonu'ndan, Didim'deki dünyaca ünlü Altınkum Plajı'na, Kuşadası'nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndan, Söke'de bulunan Latmos'a kadar, doğa ve tarih ile iç içe olan Aydın, üniversite adaylarını çağırıyor. Dünyaca ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin "Ovalarından bal, dağlarından yağ akan şehir", ünlü tarihçi Heredot'un ise "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak tabir ettiği Aydın, yaklaşık 42 binlik üniversiteli öğrenci nüfusuyla da öğrenci şehri olarak anılmaya devam ediyor. Her yıl binlerce üniversite adayına kapılarını açan Aydın, öğrencilerine kaliteli eğitimin yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleri vaat ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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