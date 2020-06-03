Son dakika güncel: Balıkesir'deki Değirmen Boğazı Tabiat Parkı yenilendi Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların parkın doğal yapısına zarar vermeden gerçekleştirildiği belirtildi.

Parkta incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Vatandaşlarımızın burada aileleriyle birlikte güvenli, konforlu ve kaliteli zaman geçirmesi için gerekli her şey tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA