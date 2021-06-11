Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)
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Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Ebrar Kampı'na Beşşar Esed rejiminin önceki gün düzenlediği saldırıda okulları yıkılan çocuklar, okullarına kavuşarak eğitim hayatlarını sürdürmek istiyor.

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Ebrar Kampı'na Beşşar Esed rejiminin önceki gün düzenlediği saldırıda okulları yıkılan çocuklar, okullarına kavuşarak eğitim hayatlarını sürdürmek istiyor.

İdlib'in doğusundaki Taoum beldesindeki Ebrar Kampı'na önceki gün sabah erken saatlerde karadan karaya atış yapan silahlarla rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıda bir mescit ve okul hedef alınmıştı.

AA muhabirleri, İdlib'deki söz konusu kampa giderek, okulları bombalanan öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Öğretmenlerden Tahir Ali yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin kamptaki okula roket saldırısı düzenleyerek kullanılmaz hale getirdiğini söyledi.

İki ay önce kurdukları okulda çocukların eğitimine katkı sağlayan Ali, "125 öğrenci Arapça, İngilizce ve matematik derslerinde eğitim görüyordu. Şimdi ise çocuklar eğitimden mahrum kalacak ve her şeye yeniden başlayacak." dedi.

"Eğitimimizi elimizden aldılar"

Okulunu kaybeden çocuklardan 9 yaşındaki Yamin El-Asi, güvenli ve istikrarlı bir şekilde eğitim gördükleri okulun saldırıya maruz kaldığını söyledi.

El-Asi, okullarının gözlerinin önünde yerle bir olduğunu belirterek, "Okulumuza saldırdılar, eğitimimizi elimizden aldılar, çok üzüldük." diye konuştu.

Okulda çeşitli derslerde eğitim gördüklerini aktaran El-Asi, eğitimine devam edip doktor olmayı ve insanlara yardım etmeyi istediğini kaydetti.

"Sıralarımız kullanılmaz hale geldi"

10 yaşındaki Meryem Said uyandıklarında eğitim gördükleri okulun ve mescidin saldırı sonucu yıkıldığını gördüklerini anlattı.

Tek hayalinin öğretmen olup çocukları yetiştirmek olduğunu dile getiren Said, "Okuyacak okulumuz kalmadı. Yazı tahtası ve sıralarımız kullanılmaz hale geldi. Arkadaşlarımla çok üzüldük, okulumuzu yeniden istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Okul ve eğitim yok"

İkinci sınıf öğrencisi Ahmed Ömeri de Esed rejiminin 2 ay önce inşa edilen okulu ve mescidi bombalayarak yıktığını söyledi.

Öğretmen olmak istediğini dile getiren Ömeri, "Şimdi evde oturuyoruz, okul ve eğitim yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Yıkılan okulda İngilizce, matematik ve Arapça dersleri gördüğünü anlatan Ömeri, okulunun yeniden inşa edilmesini istediğini kaydetti.

Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)
Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)
Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)
Son dakika... Esed rejiminin okullarını yıktığı çocuklar eğitimlerine devam istiyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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