Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerinin ardından harekete geçildi! Emekli ve memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'te

Enflasyon açıklanmasının verilerinin ardından emeklilere, yüzde 25,48'lik enflasyon zammı yapıldı. Bu zamdan sonra emeklilerde ek zam beklentisi oluşunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından en düşük emekli maaşının bin 500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılacağını açıkladı.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

Bu müjdeden hemen sonra AK Parti Manisa milletvekili Uğur Aydemir ve Giresun milletvekili Cemal Öztürk imzaları ve 77 AK Parti milletvekilinin imzalarıyla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2.500 LİRA OLACAK

Buna göre; emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Kamu görevlilerine ocak dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95'e çıkarılıyor. Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor.

KURUMLAR VERGİSİ

Teklif ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile üreticinin ve ihracatçının desteklenmesi amacıyla, bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi oranını indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisna konu edilmesi sağlanmaktadır.

KADEMELİ DOĞAL GAZ SATIŞI

BOTAŞ'ın kademeli doğal gaz satışı yapması amaçlanıyor.

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