Son dakika ekonomi: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan işletmelere hibe ve teknik yardım desteği

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'ndan (FRIT II) Dünya Bankası yönetiminde temin ettiği 80 milyon avroluk kaynağı, istihdamını artırma suretiyle ekonomiye katma değer sağlayacak KOBİ ve büyük işletmelere hibe ve teknik yardım olarak sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" hibe bileşeni, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası tarafından çevrim içi açılış toplantısında tanıtıldı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Dünya Bankası'ndan temin ettiği, kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 316 milyon avroluk kredinin ardından projenin AB tarafından fonlanan hibe bileşeni de işletmelerle buluşuyor.

Türkiye'nin kalkınması için farklı kaynaklardan finansman imkanlarını işletmelere sunan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'ndan Dünya Bankası yönetiminde temin ettiği 80 milyon avroluk kaynağı, istihdamını artırma suretiyle ekonomiye katma değer sağlayacak KOBİ ve büyük işletmelere hibe ve teknik yardım olarak sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı onayı ile yürütülen hibe programı kapsamında, işlerini büyütmek ve kayıtlı istihdamı artırmak isteyen KOBİ ve büyük işletmeler, başvuru yaptıkları projenin niteliğine ve işletmelerinin büyüklüğüne göre 15 bin avro ila 300 bin avro arasında değişen hibe desteğinden faydalanabilecek.

Projelerin yüzde 70'ine kadar hibe desteği

Hibe programından; Türkiye'de mülteci akınından en çok etkilenen İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Ankara, Kahramanmaraş, Mardin, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Sakarya, Manisa, Tekirdağ ve Denizli illerinde faaliyet gösteren KOBİ ve büyük ölçekli işletmeler yararlanabilecek. İşletmeler, proje maliyetlerinin yüzde 50'sinden 70'ine kadar hibe alabilecek. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları'na uyumlu olarak yürütülecek hibe programında, Türk vatandaşlarının istihdamının yanı sıra mülteci istihdamı ve kadın istihdamı da teşvik edilecek.

Çalışan sayısı 49 kişiye kadar olan küçük işletmeler 15 bin ila 45 bin avro, çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan orta büyüklükteki işletmeler 25 bin ila 125 bin avro ve çalışan sayısı 250'den fazla olan işletmeler ise 40 bin ila 300 bin avro arasında hibe desteğinden yararlanabilecek.

Hibe programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan işletmelerin yeni istihdam sağladığı personelin en az yarısının Türk vatandaşı olması ve yaratılan istihdamı 18 ay boyunca koruması beklenecek. Program çerçevesinde, istihdam verileri aylık olarak takip edilecek ve SGK verileriyle de doğrulanacak.

Açıklamada görüşylerine yer verilen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Küçük, orta ve büyük işletmelere yapılan yatırımlar ve kayıtlı istihdam yaratılmasına yönelik toplam 80 milyon avroluk AB desteğine sahip 3 farklı hibe planını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Dünya Bankası ile uzun süredir devam eden AB iş birliğini temel alarak ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ortaklık kurarak, ekonomik büyümeyi teşvik ederek, becerileri pekiştirerek, cinsiyet eşitsizliğini ele alarak ve insanların daha iyi yaşam sürmelerine yardımcı olarak değerli yardımlar sağlayacağız. Bu fırsatı, Dünya Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan bu projenin tasarımında ve uygulanmasında yer alan tüm meslektaşlarımı tebrik etmek ve Türkiye'deki iş dünyası için bu fırsatın başlaması amacıyla kaynakların hızlı bir şekilde harekete geçirilmesinden dolayı takdirlerimizi dile getirmek için kullanıyorum."

-"Bu hibe kaynağı, Türkiye'de yeni istihdam yaratılmasında rol oynayacak"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da bu ölçekte bir hibe desteğini Türkiye'ye kazandırdıkları için son derece gururlu olduklarını aktararak, Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rolü olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kullandıracağı bu hibe kaynağının, Türkiye'de yeni istihdam yaratılması ve işsizliğin azaltılmasında rol oynayacağını bildirdi.

Öztop, "Bu nedenle hibe kaynağını ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına çok değerli bir katkı olarak görüyoruz. Ayrıca, hibenin bir kısmı teknik yardım şeklinde dağıtılacak olup teknik ve kurumsal becerileri ve kapasiteyi geliştirme yoluyla işletmelere fayda sağlama ve bunları güçlendirme amacıyla eğitimler de düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası Türkiye İnsani Kalkınma Programı Yöneticisi Heba Elgazzar ise "Süregelen pandemi ve artan ekonomik dalgalanma bağlamında projenin zamanlaması uygundur. Proje ayrıca, yaratılan istihdamın uzun vadede sürdürülebilir olmasını sağlamaya yardımcı olacak önemli bir beceri ve kapasite geliştirme bileşeni de içeriyor. Son olarak proje, Türkiye'de istihdam yaratmak suretiyle kapsayıcılığın artırılmasına yönelik olarak Dünya Bankası ile AB arasındaki iş birliği kapsamında kalkınma odaklı büyük finansman kaynaklarının harekete geçirilmesine güzel bir örnek teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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