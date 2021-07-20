Son dakika... Doğu Anadolu'da kurban keserken yaralanan 143 "acemi kasap" hastaneye başvurdu
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Son dakika... Doğu Anadolu'da kurban keserken yaralanan 143 "acemi kasap" hastaneye başvurdu

Son dakika... Doğu Anadolu'da kurban keserken yaralanan 143 'acemi kasap' hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 143 "acemi kasap", hastanelerin acil servisine müracaat etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 143 "acemi kasap", hastanelerin acil servisine müracaat etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır'daki hastanelerin acil servislerinde acemi kasap yoğunluğu yaşandı.

Erzurum'da sabah saatlerinde kurban keserken aceleciliği ve acemiliği yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve Şehir Hastanesi ile Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerinde yoğunluk oluşturan yaklaşık 62 acemi kasap, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Öte yandan, kurban kesimi sırasında boynuz ve tekme darbesi alarak yaralanan bazı kişiler de hastanede tedavi edildi.

Kurban kesiminde vücudunun çeşitli yerlerinden Iğdır'da 15, Kars'ta 20, Erzincan'da 16, Ağrı'da ise 30 kişi hastanede tedavi edildi.

Erzurum'da kesim yaparken yaralanan Tacettin Eğilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aceleciliği yüzünden parmaklarını kestiğini belirterek, "Tek başıma 1 tonluk tosunu kesmeye çalıştım. Hafif yaralandım. Allah kabul etsin, tüm vatandaşların bayramını kutluyorum. Dikkat etsinler, telefonla meşgul olmasınlar. Aceleciliğim yüzünden parmaklarımı kestim." dedi.

Vatandaşlardan Emrah Aydemir ise İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Acele ettiğim için kesim sırasında yaralandım. Bıçakla hayvanın boğazını kestikten sonra bıçak ayağıma değdi. Vatandaşlar dikkatli olsun ve acele etmesin. " diye konuştu.

Zübeyir Bilal da İslam aleminin bayramını tebrik ederek, "Kurbanı kestik boynuzundaki ipi alayım derken bıçak parmağıma değdi. Zaten acemiyiz, Allah'a şükür hayvana eziyet çektirmedik, o yüzden vicdanın rahat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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