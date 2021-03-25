Son dakika! Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Cleverly'le görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi.

Telefon görüşmesi, Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu.

Önal ve Cleverly arasındaki görüşmede Suriye, Libya ve Somali'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Aynı zamanda Türkiye ve İngiltere'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü çabalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin