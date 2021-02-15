Son Dakika | Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
15.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:44
Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt yöneticileriyle irtibatı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek