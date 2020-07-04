Son dakika... Damat düğünde korona virüsten korunmak için özel tulum giyerek göbek attı Son dakika genel haberi... Damat düğünde korona virüsten korunmak için özel tulum giyerek göbek attı Bursa'nın İznik ilçesinde bir düğünde korona virüsü dolayısıyla damat ve arkadaşları sağlık personelinin kullandığı tulumları giyerek göbek attı.

Damat düğünde korona virüsten korunmak için özel tulum giyerek göbek attı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir düğünde korona virüsü dolayısıyla damat ve arkadaşları sağlık personelinin kullandığı tulumları giyerek göbek attı. Damada çeşitli şakalar da yapıldı.

İznik'te çiftçi olarak geçimini sağlayan Emre Ede nişanlısı Aysu Usta ile dünya evine girdi. İznik'teki adetler gereği dünya evine girmeden damatlara yapılan şakalara bir yenisi eklendi. Korona virüsünden dolayı gelin alma sırasında damadın arkadaşları tulum giydi ve damada da giydirdi. Ortaya çıkan görüntüler önce şaşkınlığa sebep olsa da daha sonra herkesi güldürdü. İlçeye gelen yabancı turistler de düğünü ilgiyle izledi.

Tulumlarla davul zurna eşliğinde oynayan damat ve arkadaşları Emre Ede'yi el arabası ile gezdirdi. Damadın pantolonunu bıçakla kesen arkadaşları etek giydirerek geleneklerini yaşattı. Damat Emre Ede, "Allah'tan korona var. Yoksa bana daha kötü işkenceler yapabilirlerdi" dedi.

Kaynak: İHA