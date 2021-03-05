Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.
05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:29
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten