Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:29
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni hükümetin güvenoyu alarak bir an önce görevine başlamasının öncelik taşıdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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