Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı "Milli Uzay Programı" heyecanla karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı "Milli Uzay Programı" heyecanla karşılandı

09.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:15

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uzay alanındaki hedeflerin heyecan verici olduğunu belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uzay alanındaki hedeflerin heyecan verici olduğunu belirtti.

Mandal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan "Milli Uzay Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için önemli bir günün yaşandığını ifade eden Mandal, "Heyecanlı ve coşkuluyuz. Ülkemizdeki uzay çalışmalarında yeni bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

Mandal, daha önce de Türkiye'de uzay çalışmaları yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren çok daha etkili bir şekilde biz de varız. Cumhurbaşkanımız uzay alanındaki hedefleri sıraladı. Her biri heyecan verici, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor. Bu sürecin bir paydaşı olarak her aşamada, var gücümüzle, insan kaynağımızla, altyapımızla, desteklerimizle var olup Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefleri 2023'ten başlayarak yerine getirmeye başlayacağız."

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi gibi tüm birimlerle uzay çalışmalarında Türkiye'yi layık olduğu konuma daha kurumsal bir yapıyla ulaştıracaklarını söyleyen Mandal, "Bu süreçte ciddi emek veren bilim insanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle uzaya hevesli olan gençlerimizin uzay heyecanının artarak devam etmesi için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Buradaki başarımız ülkemize büyük bir katkı yapacak"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak böyle bir güne şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda açıklanan hedefler doğrultusunda ROKETSAN'ın Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamakla görevlendirildiğine dikkati çeken İkinci, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ileri teknolojiler ve uzay teknolojilerini içeren tesislerimizin açılışını yapmıştık. Bu tesislerde geliştireceğimiz teknolojilerle inşallah ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişimini sağlayacağız. Bu görevin en önemli parçası olarak kendi milli uydumuzu, 100 kilogramlık mikro uydumuzu kendi roketlerimizle uzaya fırlatacak, yörüngeye yerleştirecek teknolojileri sağlayacağız. Bunun ilk adımı olan sonda roketlerimizi başarıyla uzaya fırlattık. Buradaki başarımızın ülkemize büyük bir katkı yapacağını değerlendiriyorum."

İkinci, Milli Uzay Programı'nın bütün sektörü ve uzayla ilgilenen vatandaşları sevindirecek güzel haberlerle dolu olduğuna işaret ederek, sanayinin bütün kabiliyetlerini birleştirerek hedeflere emin adımlarla ulaşmayı planladıklarını söyledi.

"Bu çalışmaların bir parçası olmak mutluluk verici"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzay alanında ortaya koyduğu vizyonun heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu vizyon kapsamında üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını dile getiren Görgün, şöyle devam etti:

"ASELSAN olarak uydu sistemlerine faydalı yükler, almaçlar, göndermeçler, yer sistemleri konularında çalışmalar yapıyoruz. Var olan tüm programlarda mutlaka görev yükleri konusunda bir katkımız var. Bugünkü lansmandan sonra üzerimize daha büyük görevler düştüğünün farkındayız. Bu anlamda şirketimizin etkinliğini, programa katkısını ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği insan kaynağının geliştirilmesi konusunda da çalışmalarımızı, paydaş kurumlarımız ve üniversitelerimizle, gençlerimizle birlikte artırarak devam ettireceğiz."

Görgün, bu çalışmaların bir parçası olmanın mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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