Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.

"ZONGULDAK-KİLİMLİ ARASI 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"

"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

"ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANCINI KORUYACAĞIZ"

Çalışanların kazançlarını korumaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz." dedi.

"HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Vatandaşın dert yandığı pahalılıkla ilgilide konuşan Erdoğan, "Külfetin sadece çalışanlarımızın emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.'' ifadelerini kullandı.