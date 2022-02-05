Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
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Son dakika! Zonguldak-Kilimli Yolu projesinin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, "Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz, çalışanın kazancını korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.
"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Çalışanların kazançlarını korumaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır ne istediğidir. Milletimizin her derdi her acısı her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz." dedi.
Vatandaşın dert yandığı pahalılıkla ilgilide konuşan Erdoğan, "Külfetin sadece çalışanlarımızın emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.'' ifadelerini kullandı.