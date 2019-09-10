Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul ettiği ABD'li bakana canlı yayında PKK sitemi

10.09.2019 13:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Burada söz alan Erdoğan, canlı yayında Washington'un terör örgütlerine yönelik desteğini eleştirdi. Erdoğan, ABD'nin Suriye'de Türkiye'yle birlikte oluşturmak için söz verdiği güvenli bölgede, terör örgütü PKK'nın etkin olduğunu hatırlattı. Washington'un hem Irak'ta, hem de Suriye'de PKK ve uzantısı YPG'ye destek verdiğini vurguladı.

"50 BİNE VARAN TIRLA YARDIM GÖNDERİYORLAR"

Türkiye'nin Suriye'den yeni bir göç dalgasını karşılayamayacağını belirten Erdoğan, ABD'yi hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu an hem ülkemizin hem bölgemizin hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK ile onun uzantısı olan YPG gibi terör örgütleridir. Etnik temizlik yapan, bölge halkını göçe zorlayan, Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit eden bu yapı muhakkak tehdit unsuru olmaktan çıkarılmalıdır.

50 bine varan tırla, buradaki terörist gruplara araç gereç, mühimmat gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. ABD'den beklentimiz terörle mücadelemizde ve sığınmacıların evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturma çabamızda yanımızda olmaları."

"FETÖ ELEBAŞI DÜNYANIN 160 ÜLKESİNİ YÖNLENDİRİYOR"

Erdoğan, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de yaşadığını da anımsattı. "15 Temmuz gecesi Türk demokrasisine saldıran FETÖ ile mücadelede de yakın iş birliği bekliyoruz. Bu terör örgütünün başı şu anda Pensilvanya'da 400 dönümlük bir arazi içinde, bütün ekibiyle beraber yaşıyor ve oradan da dünyanın 160 ülkesini idare ediyor, yönlendiriyor" dedi.

"DOSTUM TRUMP" DEYİP ORTAK ÇALIŞMAYI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için somut adımlar atıldığının da altını çizdi:

"Trump ile son görüşmelerimizde ticaret hacmini önce 75 milyar dolar olarak konuştuk, sonra bunun 100 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabakata vardık, bu hedef için somut adımlar atmaya başladık. Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır. Ticaret Bakanı Ross'u buraya göndermiş olması bu konudaki ciddiyetimizin en güzel işaretidir.

Daha fazla ABD firmasının ülkemizde yatırım yapmasını arzu ediyoruz. Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazırız."

HAVA VE KARADAN DEVRİYE SÜRÜYOR

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, havada yapılan ortak devriyelerin ardından, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine Pazar günü başladı.

DERİNLİK KAÇ KİLOMETRE OLACAK?

İki ülkenin askeri heyetlerinin üzerinde uzlaşıya varamadığı en önemli konu, güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte oluşacağı. ABD askerleri derinliğin Türkiye sınırından itibaren 15 kilometre olması ve bu bölgenin silahlı terörist unsurlarından arındırılmasını teklif etti.

Bu teklifi kabul etmeyen Türk heyet ise derinliğin 40 kilometre olması, aksi halde ise Türkiye sınırına 32 kilometre mesafedeki Rakka-Halep-Haseki otoyoluna kadar uzanmasını istedi. Türk heyet, sınır hattından en az 32 kilometre derinliğe ulaşılmasının, Türkiye sınırındaki kentlerin teröristlerin elindeki roket, havan ve ağır silahların menzilinden çıkması için zaruri olduğundaki ısrarını yineledi. Derinliğin kaç kilometre olacağı konusu henüz netlik kazanmazken, Türkiye en az 32 kilometre derinlik talebinden vazgeçmeyeceğini ABD'li heyete iletti.

ABD'Lİ KOMUTANLAR GELİYOR

Milli Savunma Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik faaliyetlere devam edildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nı ziyaret edeceği vurgulandı.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Diğer yandan Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmak için, bir süredir görüşmeler yürütülüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross'la bugün görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer , otomotiv, otomotiv yan sanayi, sivil havacılık, makine, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" açıklamasında bulundu.