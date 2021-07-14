Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bartın'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz Çakraz-Karaman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz Çakraz-Karaman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır." dedi.

Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu Çakraz-Karaman köyü arası kesiminin açılış töreni için Bartın'a gelen Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Vali Sinan Güner ile görüşen Karaismailoğlu'na, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir köşesinde bütünsel kalkınma hedefi doğrultusunda ulaşım ve iletişim yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

İnsan, yük ve veri ulaştırmada ortaya konulan vizyon doğrultusunda dev adımlar attıklarını, yaptıkları her işte ülkenin ali menfaatlerini ve gelecek hedeflerini desteklemek için çalıştıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, Zonguldak ve Bartın'ı Amasra'ya, Kurucaşile ve Cide'ye bağlayan 90 kilometrelik mevcut yolu, 75 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirdiklerini kaydetti.

Söz konusu yolun, Çakraz-Karaman köyü arasında kalan 11,8 kilometrelik kesimini bölünmüş yol standardında bugün hizmete açtıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu şekilde, güzergahın 37,6 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak, 4,5 kilometrelik Amasra tüneli bağlantısı da tek yol standardında tamamlanmış oldu. 11,8 kilometre ilk yolumuzun 5 kilometresi çift tüp tünel olarak yapılmıştır. Ayrıca, 267 metre viyadük, 320 metrelik 6 adet çift köprü ve bunlara ek olarak 4 adet de kavşak tamamladık. Dağlık ve zor coğrafi şartlardaki yollarımızı, tünel ve viyadüklerle çok daha geniş, rahat ve emniyetli hale getirdik." diye konuştu.

"Yol mesafesi 15 kilometre kısalacak"

Bakan Karaismailoğlu, bu yol projesiyle 14,9 kilometre olan yol güzergahını 11,8 kilometreye düşürerek 3,1 kilometre kısalttıklarını, seyahat süresini de 15 dakika düşürdüklerini bildirdi.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarına devam edilen Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu'nun tamamının hizmete girmesiyle de mesafenin 15 kilometre kısalacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu projemizin sadece açılışını gerçekleştirdiğimiz Çakraz-Karaman köyü kesiminin bedeli 1 milyar 455 milyon liradır." dedi.

"Uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz"

Karaismailoğlu, "Türkiye, ulaştırma ve haberleşme alanında yatırımlarına var gücüyle devam edecek. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz. Projemizde emeği geçen tüm mühendis, teknisyen ve işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da şükranlarını sunduğunu belirten Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunun, hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Bakan Karaismailoğlu, törenin ardından Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın'ı ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı