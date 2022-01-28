ÇIĞDA ÖLEN AMCA ÇOCUKLARI ERZURUM'DA DEFNEDİLECEK

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında çığ düşmesiyle hayatlarını kaybeden Cüneyt Aktaş (27) ve Abdullah Aktaş'ın (35) cenazeleri, Adli Tıp Morgu'na getirildi. Amca çocukları olan Cüneyt ve Abdullah Aktaş, Erzurum'da toprağa verilecek.

Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, içme suyunda yaşanan azalma sorununu çözmek için çalışan 4 çocuk babası Abdullah Aktaş ile be Kar olan Cüneyt Aktaş'ın üzerine, tepeden kopan kar kütlesi düştü. Mezrada yaşayanların ihbarıyla Erzurum Afad, JAK ve UMKE'nin yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli kar üstü araç bölgeye sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı çığ bölgesine kara yoluyla gidemeyen AFAD personeli, paletli kar üstü araçla olay yerine ulaştı. Amca çoçukları olan Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cansız bedenleri, vatandaşların da yardımıyla kar altından çıkarıldı. Cenazeler, paletli kar üstü araçla yolun açık olduğu Kadıcelal Mahallesi'ne kadar getirildi. Buradan ambulansa alınan cenazeler, kara yoluyla önce Horasan Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenazeleri almak için Aziziye ilçesindeki Adli Tıp Kurumu'nun önünde bekleyen Fesih Aktaş, "Amcamın çocukları olan Abdullah ve Cüneyt, mezrada suyun azalması sonrası depoda kaçak var mı diye bakmaya gitmişler. Bu sırada çığ gelmiş, 2'sini kaybettik. Şu ana kadar mezramızda böyle bir olay yaşanmamıştı. Her yıl yoğun kar yağmasına rağmen çığ düşmezdi. Kar çok vardı. Allah razı olsun devlet tüm var gücüyle oradaydı. Valisinden tut kaymakamına varana kadar herkes oradaydı. Allah devletimize mani, keder, zarar, ziyan vermesin" dedi.

Bu arada Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılacak olan amca çocukları, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtindeki camide kılınacak cenaze namazı sonrası Erzurum'daki Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.